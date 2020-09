Kim Kardashian sufre de insomnio y se pone a estudiar

La estrella de TV se despertó a las 04:45 y ya no pudo dormir, por lo que se puso a estudiar.

Kim Kardashian tenía muchas cosas en la cabeza el lunes temprano, y les dijo a sus seguidores que no podía dormir desde mucho antes del amanecer.

Al compartir una publicación de texto en blanco y negro en su historia de Instagram, la estrella de 39 años dijo: ‘Estuve despierta desde las 4:45 am. No puedo dormir. ¿Tengo una ventaja en mis ejercicios o trato de volver a dormir? ‘

La noche inquieta de Kim se produjo cuando se dice que la madre de cuatro está “profundamente decepcionada y triste” por las continuas luchas de salud mental de su esposo Kanye West, según Us Weekly.

En lugar de intentar volver a dormir o hacer ejercicio, la aspirante a abogada encontró una opción aún mejor, compartiendo fotos de sí misma leyendo notas, tarjetas y libros de sus estudios legales.

“Voy a estudiar”, compartió alrededor de las 5:30 am.

Parecía que la hora de estudiar temprano en la mañana era el comienzo de un día ajetreado para Kim, cuya siguiente parada era el gimnasio.

Tuvo algunos compañeros de entrenamiento esta mañana, compartiendo una foto de tres pares de pies calzados con tenis que pertenecían a su hermana Khloe Kardashian, su novio Tristan Thompson y ella misma.

“Especial para madrugadores”, escribió la fundadora de Skims.







El pequeño episodio de insomnio de Kimberly se produce después de los informes de que se ha sentido deprimida por la lucha continua de su esposo Kanye con su salud mental.

Según los informes, la estrella de Keeping Up With The Kardashians está preocupada por el “círculo vicioso” que está experimentando su esposo, después de una serie de extrañas peroratas en Twitter y la publicación de un video de él apareciendo orinar en una de sus estatuas de los Grammy.

Una fuente le dijo a Us Weekly: “Está profundamente decepcionada y triste porque Kanye está luchando. Es un círculo vicioso que Kim ha tenido éxito en interrumpir con éxito durante meses a la vez”.

Continuaron diciendo que Kim sabe que es difícil para Kanye “estar aislado y solo”.

“Estar aislado y solo en su cabeza esencialmente no es saludable para Kanye … A ella no le importan los tweets, es decir, Kanye es Kanye. Los cambios de humor y los episodios maníacos que son extremadamente difíciles para Kim para ayudar a Kanye a sobrellevarlos”.