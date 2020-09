Michael Lonsdale, estrella de James Bond, muere a los 89 años

El actor que interpretó a Hugo Drax en la película de James Bond de 1979, murió en en su casa de París.

El actor Michael Lonsdale murió a los 89 años en su casa de París, confirmó su agente Olivier Loiseau, según AFP.

Michael es famoso por interpretar a Hugo Drax en la película de James Bond de 1979 Moonraker junto a Roger Moore.

Lonsdale interpretó a un industrial que planea envenenar a todos los humanos en la Tierra antes de repoblar el planeta desde su estación espacial.

El actor de Hollywood también era conocido como la película de espías del detective Claude Lebel en ‘The Day of the Jackal’ (1973) y como. M. en ‘The Remains of the Day’.

En 2005 apareció en el drama histórico ‘Munich’ de Steven Spielberg.

A lo largo de su carrera, la estrella interpretó más de 200 papeles en cine, teatro y televisión francés e inglés.

En 2011 ganó el premio Cesar de Francia al mejor actor de reparto en 2011 por su papel en “Of Gods and Men” de Xavier Beauvois.

Su actuación en ‘The Day of the Jackal’ le valió una nominación al BAFTA como actor secundario.

Además de una impresionante carrera en la pantalla, también es autor de varios libros, incluido ‘Love will save the world’ y ‘My paths of hope’.