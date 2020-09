Príncipe Harry y Meghan Markle usaron a amigos como “agentes de relaciones públicas” encubiertos

Abogados de The Mail on Sunday y Associated Newspapers hicieron esta afirmación en una audiencia en el Tribunal Superior de Londres.

El príncipe Harry y Meghan Markle han negado haber cooperado con la biografía reciente sobre su tiempo en la Familia Real, ya que un tribunal escuchó afirmaciones de que la duquesa de Sussex usó a sus amigos como “agentes de relaciones públicas de facto”.

Estas acusaciones aparecieron en documentos judiciales durante la última audiencia del Tribunal Superior en el caso de privacidad de la duquesa de Sussex contra el Mail on Sunday, un caso que podría costar hasta £ 3 millones (USD$3.9 millones).

Meghan está demandando a un periódico por publicar una carta privada que le envió a su padre Thomas Markle, de quien estaba separada, en las semanas posteriores a su boda en 2018, según informa itv.com.

Los editores de The Mail on Sunday, Associated Newspapers, están intentando enmendar su defensa escrita en el caso luego de la publicación el mes pasado del libro Finding Freedom.

El equipo legal del periódico sostiene que el duque y la duquesa de Sussex “cooperaron con los autores del libro Finding Freedom publicado recientemente para publicar su versión de ciertos eventos”.

El tribunal escuchó la afirmación de Mail on Sunday de que la biografía “da toda la apariencia de haber sido escrita con la amplia cooperación de Harry y Meghan” y contiene “una gran cantidad de información sobre la vida personal de Meghan”.

Pero el equipo legal de la duquesa dice que ni ella ni Harry “colaboraron con los autores” Omid Scobie y Carolyn Durand.

En presentaciones escritas, Justin Rushbrooke QC dijo: “La demandante y su esposo no colaboraron con los autores en el libro, ni fueron entrevistados para él, ni proporcionaron fotografías a los autores del libro”.

El coautor, Scobie, ha proporcionado una declaración de testigo para el equipo legal de Meghan, y los abogados del Mail on Sunday dicen que desean interrogarlo cuando este caso llegue a juicio el próximo año.

Los abogados del editor dijeron que la declaración de Scobie “parece confirmar que las personas que trabajan en nombre de Meghan cooperaron con los autores y les dieron los nombres de personas cercanas a la duquesa que ayudarían”.

Agrega que el Sr. Scobie implica que “les habló a los dos [Harry y Meghan] con cierta frecuencia”.

Es un asunto importante para el Mail on Sunday, ya que afirman, en su defensa, que Meghan escribió la carta a su padre esperando que se publicara en los medios.

The Mail on Sunday lo publicó en febrero de 2019.

Meghan también niega conocer o autorizar a cinco de sus amigos a hablar con la revista estadounidense People en 2019 para un artículo sobre ella en el que se hacía referencia a la carta a su padre.

Pero los abogados del Mail on Sunday argumentaron el lunes que Meghan estaba “frustrada” con el enfoque de los medios oficiales de la Familia Real y decidió “pasar por alto” la oficina de prensa de Palace en 2018 y utilizar a sus amigos “como agentes de relaciones públicas de facto” para “influir en los medios de comunicación de forma positiva”.

Citaron un momento en abril de 2018 cuando la duquesa le pidió a su buena amiga Jessica Mulroney que interviniera en una entrevista que el Mail on Sunday le estaba haciendo a la publicista Gina Nelthorpe-Cowne.

Su equipo legal no ha negado la participación de Meghan.

Esta fue una audiencia previa al juicio y ahora se espera que el juicio en sí comience a principios de 2021.