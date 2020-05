A Hailey Bieber ser comparada con Selena Gomez la hace sentir “menos mujer”

Hailey también revela que hace para superar esos sentimientos negativos e hirientes.

Hailey Bieber confiesa que las constantes comparaciones que le hacen con ‘otras’ chicas, ha conseguido que en ocasiones se sienta menos mujer.

“No es nada sencillo la verdad. Justin sabe que a mí me resulta muy duro por las cosas que dice la gente, y la forma en que siempre se hacen comparaciones…en ese sentido me han hecho sentir menos mujer”, expresó Hailey en uno de los espacios de The Biebers on Watch, que graban para Facebook Watch.

No resulta difícil imaginar a quién se refiere la modelo, desde que inició su romance con Justin Bieber, y después de su matrimonio ha tenido que lidiar con las comparaciones que hacen los fans de Selena Gomez y el del canadiense, incluso este grupo de fanáticos de la pareja se hacían llamar ‘Jelena’, pues su sueño era ver juntos para siempre a estas dos estrellas.

Hailey también reveló que para superar esos sentimientos negativos, piensa que esas personas que vierten comentarios hirientes, es porque en realidad son ellos mismos los que la están pasando mal.

Por su parte, Selena ya ha pedido a sus fans que no hagan este tipo de comentarios, pues ella no entra en el juego mediático de enfrentar a dos mujeres, ni por la carrera ni por un hombre.