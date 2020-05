Ninel Conde acude a oficinas de la fiscalía por denuncia contra Giovanni Medina

La actriz y cantante no ha podido ver a su hijo Emmanuel, motivo por el cual denunció al padre del menor.

Ninel Conde acudió este lunes 11 de mayo a las oficinas de la Fiscalía de la CDMX, para dar seguimiento a la denuncia que interpuso en contra de su ex pareja Giovanni Medina, quien desde hace 2 meses le ha impedido ver a su hijo de 5 años.

La artista declaró a los medios que la esperaban a las afueras de la Fiscalía: “Se presentó un escrito a la Fiscal General Ernestina Godoy, pidiéndole especial atención al caso, ha pasado mucho tiempo, ya más de dos meses que este hombre no me deja ver al niño, y necesitamos que se actúe, porque yo no sé si el niño está bien o no, evidentemente está siendo mal aconsejado, y pues clamar por justicia”.

Ninel también reveló cómo pasó el Día de las Madres alejada de su hijo Emmanuel: “Fue horrible, fue muy duro, mi hija me alegró el día, mi hermosa está lejos, pero me mandó una cartita linda, y me recordó que he hecho un buen trabajo con ella y que así será con Emmanuel; mi mayor preocupación es que mi hijo no crezca en un ambiente de daño, y que se le inculquen valores y respeto para su prójimo, y sobre todo a las mujeres”.