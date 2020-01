A Jude Law le gustaría ser papá nuevamente

El actor ha conseguido la estabilidad sentimental y dice estar muy enamorado de su esposa.

El actor ya tiene 5 hijos: Rafferty de 23 años, Iris de 19, Rudy de 17, Sophia de 10 y Ada de 4, pero a un año de su matrimonio con Phillipa Coan no descarta tener otro bebé: “¡Por supuesto, me parecería maravilloso! Tengo la suerte de estar con una persona de la que estoy locamente enamorado, nunca había sido tan feliz con alguien, además soy muy afortunado de tener una familia muy sana, hijos que ya son jóvenes adultos, y los más pequeños que no paran de darme alegrías”, dijo Law al Daily Mail.

El actor protagonista de la exitosa serie ‘The Young Pope’ revela que muchas veces ha aceptado trabajos con el fin principal de obtener dinero para mantener a su familia: “Sí he hecho alguna que otra película pensando: ‘Dios, de verdad necesito ganar algo de dinero’, pero así funcionan las cosas cuando tienes que ganarte el pan y poner comida en la mesa de tus hijos”.