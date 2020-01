Actor Gaten Matarazzo de ‘Stranger Things’ se somete a cirugía

El actor se ha sometido a su cuarta operación para tratar el raro trastorno óseo que padece.

La estrella de Stranger Things, Gaten Matarazzo, se sometió a su cuarta operación por un raro trastorno óseo.

El actor de 17 años, que interpreta a Dustin en la exitosa serie de Netflix, tiene un trastorno genético llamado displasia cleidocraneal.

Usando su cuenta de Instagram el miércoles, Gaten compartió una foto desde su cama de hospital, saludando a sus fanáticos antes de ir a la cirugía.

Él escribió al lado: “¡Cirugía número 4! ¡Es una gran pregunta! Para obtener más información sobre la displasia cleidocraneal y cómo puede ayudar a las personas con la afección, visita ccdsmiles.org”.

Su coprotagonista Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven, se apresuró a enviar su apoyo, escribiendo: “¡Buena suerte amor! Enviando mi puente de amor”.

Carla Buono, quien interpreta a Karen Wheeler, agregó: “Enviando buenas supernovas. Te amo”.

Mientras tanto, Matty Cardarpole dijo: “Eres un hombre súper valiente y fuerte. Buena onda para ti”.

La condición que padece Matarazzo le afecta los huesos de su cráneo, particularmente alrededor de su boca, y Gaten ha sufrido el trastorno desde su nacimiento.

Gaten reveló previamente que su aparición le había impedido obtener papeles en el pasado antes de Stranger Things.

Él le dijo al programa The Doctors: “Es una de las razones por las que no he tenido papeles, debido a mi ceceo, la situación de los dientes y mi estatura”, señaló.