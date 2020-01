Hija de Kim Kardashian quería ir con ella a visitar las prisiones

Como parte de su trabajo de la reforma penitenciaria, la estrella visita personas encarceladas.

Kim Kardashian es muy honesta con sus hijos sobre el trabajo que está haciendo con la reforma penitenciaria.

Para su nuevo documental, Kim Kardashian West: The Justice Project, visitó las cárceles y se sentó con los encarcelados para escuchar sus historias, y cuando se iba para ir a hacer las entrevistas, le contaba a su familia lo que estaba sucediendo.

“Cuando les decía ‘bueno chicos, me tengo que ir’, entonces North me decía: ‘Mami estás ayudando a la gente. ¡Puedo ir contigo?'”, contó la estrella en entrevista a la revista US Weekly.

“Cuando le decía que no podía llevarla entonces me decía ‘entonces dile a la persona que le dije hola’. Ella [North] es realmente compasiva”.

Kim también habló sobre encontrar un equilibrio entre asistir a la escuela de leyes, trabajar en casos, filmar su reality show y criar a sus cuatro hijos, North, 6, Saint, 4, Chicago, 2 años y Psalm, 8 meses.

Obviamente, mis hijos y mi esposo [Kanye West], son mi vida, así que tuve que cortar muchas de las cosas adicionales que estaba haciendo y también el tiempo que pasaba con mis amigos. Pero ellos lo entienden. Saben que ya no voy a todos estos eventos, las películas. No hago esas cosas extra, y eso está bien para mí”, señaló.