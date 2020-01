Meghan Markle terminará como una “mini Kim Kardashian” : Pierce Morgan

El presentador de TV británico considera a Meghan como “una de las escaladoras sociales más despiadadas”.

El presentador de televisión británico Piers Morgan no contuvo nada mientras hablaba del Príncipe Harry y Meghan Markle, en el programa especial “Harry & Meghan: The Royals in Crisis”, un especial de una hora, que se emitió en Fox el miércoles por la noche, y fue presentado por Harvey Levin, de TMZ.

Morgan llamó a Markle “una de las escaladoras sociales más despiadadas” que haya conocido en toda su vida, y declaró: “En el momento en que Meghan Markle ya no te percibe como útil, no importa seas un miembro de la familia, o amiga, eres cortado. Lo ha hecho con casi todos sus viejos amigos. Ahora ha adquirido nuevos amigos: Oprah, George Clooney, David Beckham, Elton John, y se lo ha hecho a su ex marido, lo ha hecho con su padre y la mayoría de los miembros de su familia, el 99% de ellos”.

El 8 de enero, el Príncipe Harry y Meghan anunciaron su decisión de “dar un paso atrás como miembros ‘senior’ de la Familia Real” en Instagram, un evento que desde entonces se ha denominado “Megxit”.

“Creo que es muy dañino, creo que terminará en lágrimas, y me temo que terminará en las lágrimas de Harry”.

Morgan también advirtió: “Si Meghan Markle cree que va a salir de esto como una especie de figura de la Princesa Diana, necesita pensarlo de nuevo. Va a terminar como una mini Kim Kardashian real, con toda la ignominia que conlleva ese título”.

Algunos creen que el “Megxit” podría terminar abriendo las puertas para que otros miembros de la realeza sigan sus pasos.

Sin embargo, Morgan cree que si los “miembros de la realeza” comienzan a convertirse en celebridades mundiales, podría ser muy perjudicial para la monarquía.

“Si les permites hacer eso, y cobrar despiadadamente por su fama real, ese es el comienzo del fin de la monarquía, y es por eso que me sorprende que la reina les haya permitido hacer esto”, añadió Morgan.