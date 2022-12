A Kim Kardashian le preocupa que Kanye West arruine sus relaciones

La empresaria se sinceró sobre su vida amorosa en una nueva entrevista…

Kim Kardashian habló sobre su vida amorosa en una nueva entrevista con Angie Martinez en su podcast «Angie Martinez IRL«. La empresaria, quien recientemente completó su divorcio de Kanye West, dijo estar preocupada por sus futuros novios debido al comportamiento y conducta de su exesposo.

Kim confesó que cree que no será fácil encontrar un nuevo amor, ya que teme que se «asusten» por Kanye y ni siquiera quieran acercarse a ella.

Y la madre de North, Saint, Chicago y Psalm dijo que no cree que es «justo» poner a ningún hombre en esa posición:

“Hay una parte de mí que dice, ‘Oh, Dios mío, ¿todos van a tener miedo porque no tengo al ex más fácil?’ No creo que sea justo poner a alguien en una situación o traer a una nueva persona que podría ser súper inocente. Así que hay un lado de mí que dice: ‘¿Por qué tendría que vivir de esa manera?'», explicó.

Si bien sabe que una nueva relación, como la que tuvo con Pete Davidson después de su separación, puede ser muy difícil, tiene la esperanza de que en algún momento encontrará una pareja que dure para siempre.

«Es realmente muy difícil. No sé si me voy a volver a casar, pero tendré a mi pareja para siempre. Lo sé. Estoy segura. Estoy en paz y me divertiré hasta que eso suceda.» Dijo, dejando claro que disfrutará de la vida y los encuentros sin ataduras hasta entonces.