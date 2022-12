Naomi Campbell comparte nueva foto de su hija en navidad

La modelo de 52 años dio la bienvenida a su primera hija en mayo de 2021…

Naomi Campbell ha obsequiado a sus fans con un nuevo vistazo de su hija de 19 meses. La supermodelo compartió una rara foto de la hermosa niña para desearles a sus seguidores Felices Fiestas.

En la imagen que la modelo de 52 años compartió en Instagram, ella sostiene a su hija, cuyo rostro está cubierto con un emoji de corazón rojo, mientras posaba con otros miembros de su familia, todos combinando con pijamas de cuadros rojos.

«Feliz Navidad a todos», subtituló la foto, antes de compartir sus sentimientos y agregar: «Agradecidos y bendecidos. #amorincondicional».

Naomi anunció en mayo de 2021 que se convirtió en madre por primera vez después de dar la bienvenida a su hija:

«Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Me siento muy honrada de tener este alma gentil en mi vida, no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor».