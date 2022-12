Jamie Lynn Spears recuerda accidente casi fatal de su hija

La hermana de Britney Spears habló sobre cómo se siente bendecida…

Jamie Lynn Spears conversó con la columna Page Six del diario The New York Post mientras promocionaba su participación en el nuevo reality show de Fox «Special Forces: World’s Toughest Test«, y recordó el accidente que tuvo su hija Maddie, que casi le cobró la vida, cuando el vehículo todoterreno que manejaba a los ocho años de edad terminó sumergido en un estanque estando ella atada a él y sin lograr salir.

Maddie, ahora con 14 años, entiende que tiene suerte de estar viva después de sobrevivir.

“Obviamente, trabajamos mucho para procesarlo y ahora se trata más de enfocarnos en lo positivo y en el hecho de que es un milagro, y ese no es el caso para mucha gente… Fuimos bendecidos. Cosas como esa no suceden sin razón”, dijo la hermana de Britney Spears.

“Así es como lo discutimos ahora. Es nuestro aniversario milagroso, no nuestro aniversario del accidente. Y tanto Maddie como yo estamos muy agradecidas”, señala.

A partir de enero Jamie Lynn Spears aparecerá en un programa parecido a un entrenamiento militar llamado «Special Forces: World’s Toughest Test» (Fuerzas especiales: la prueba más dura del mundo).