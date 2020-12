A pesar del divorcio, Brian Austin Green no deja de agradecer a Megan Fox

El actor agradece a su ex mujer el haber mantenido unida la familia y su autoestima alta.

Brian Austin Green agradece a ex esposa Megan Fox por ayudarlo a mantener los pies sobre la tierra, a él y a su familia, durante su matrimonio de una década.

A pesar de su difícil relación, Green le da crédito a Fox por ayudarlo con su autoestima.

Durante una entrevista en el podcast Ever After with Jaleel White, Green reveló: “No obtengo mi autoestima del trabajo. No la obtengo estando en el set. No la obtengo de esas personas.”, dijo según Us Weekly. “Lo entiendí cuando llegaba a casa y veía a mi esposa y a mis hijos”.

“Cuando estoy acostado en una cama de hospital y ellos están a mi alrededor, eso es lo que significa algo para mí”, explicó el actor. “No los trabajos que he hecho o con quién trabajé. Eso no va a importar”.

Continuó: “Eso vive para siempre en la película, pero ese es solo un aspecto de mi vida. Ese no soy yo. Eso es lo que hice. Ese era mi trabajo”.

“Mi esposa y yo nos volvimos muy buenos en el juego de hombre a mujer”, dijo sobre la forma en que Fox ha criado a sus hijos. “Entonces tienes tres y de repente tienes que jugar en la zona. ‘Está bien, cubriré esta mitad de la habitación, tú cubrirás esa mitad. Entonces, si un niño entra en nuestra zona, entonces tenemos que cubrirlo. ‘”

Brian Austin Green y Megan Fox comparten tres hijos; Journey, 4, Bodhi, 6 y Noah, 8.