Abogado Van Jones está seguro de que Kim Kardashian será una abogada “increíble”

El famoso abogado habló sobre su próximo documental que profundiza en el tema de la reforma de la justicia penal.

En una aparición en The Ellen DeGeneres Show, el famoso abogado habló sobre su próximo documental The First Step, que profundiza en el tema de la reforma de la justicia penal en el que hace acto de presencia la fundadora de Skims.

“Lo está haciendo [Kim Kardashian] es increíble”, dijo cuando se le preguntó sobre el progreso de la estrella de Keeping Up with the Kardashians con sus estudios.

“Ella ha usado su plataforma para ayudar a las personas tras las rejas. Su padre [el difunto Robert Kardashian Sr.] era abogado y ella siempre quiso ser abogada”.

Dijo que ella “tuvo una idea de lo que podía hacer usando su plataforma, usando su cerebro, y no ha cejado”.

“Creo que será una abogada increíble y ya es una de las mejores defensoras que tenemos en la justicia penal”, agregó.