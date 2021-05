Lindsay Lohan vuelve a la actuación en comedia romántica navideña de Netflix

Lohan interpretará el papel principal como la heredera de un hotel recién comprometida y malcriada.

La actriz estadounidense Lindsay Lohan está lista para regresar a su retardada carrera como actriz, con una película de comedia romántica de Netflix.

La película, dirigida por Janeen Damian, contará con Lohan, de 34 años, en el papel principal como una heredera de hotel recién comprometida y malcriada.

Como resultado de un accidente de esquí, desarrolla amnesia. Su enfermedad hace que su propiedad quede al cuidado de un apuesto propietario de una posada y su precoz hija en los días previos a la Navidad, según un anuncio hecho por Netflix el lunes.

La película ha sido escrita por Janeen Damian y la estrella de The Young and the Restless, Michael Damian, junto con Jeff Bonnett y Ron Oliver. Michael Damian lo está produciendo bajo su estandarte Riviera Films junto con Brad Krevoy de MPCA, según Variety.