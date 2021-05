Acoso en vivo:Tinieblas Jr le da un par de nalgadas a Macky González

La joven deportista se mostró muy molesta por la actitud de su compañero por nalguearla sin su permiso.

Macky González, participante de la sección del programa de Hoy, “Las Estrellas Bailan2, enfrentó a su pareja de baile Tinieblas Jr., pues cuando estaban presentado su coreografía le dio un par de nalgadas sin su consentimiento.

La joven deportista se mostró muy molesta por la actitud de su compañero, y éste se defendió diciendo que ” debió ser profesional y seguir con la coreografía”.

Macky González fue contundente y lo enfrentó en el foro frente a las cámaras y los jueces.

“No puedo, no está bien, nosotros no habíamos puesto una nalgada que quede claro, pero esto me parece inaceptable. Yo no puedo continuar con una pareja que se deja llevar por la euforia. O sea en dónde crees que estás”, dijo Macky.

Ella se mostró afectada, como cuando una mujer vive acoso y decidió parar. Al finalizar su participación, la ex integrante de “Guerreros” dijo que no podía seguir en el foro ni en la competencia.

A través de redes sociales, los cibernautas se lanzaron en contra de la producción de Hoy por normalizar el acoso sexual.