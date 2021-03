Actores de Game of Thrones protagonizan el videojuego The Last of Us

Pedro Pascal y Bella Ramsey, participan en el juego, considerado uno de los mejores de la historia.

Los actores de ‘Juego de Tronos’, Pedro Pascal y Bella Ramsey, protagonizarán la adaptación del videojuego The Last of Us, para la cadena HBO.

Según la revista Variety, Pascal, conocido también por su trabajo en The Mandalorian en Disney+ y Narcos en Netflix, protagonizará la serie junto a Ramsey.

Igual que el videojuego, la ficción estará situada 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida por un virus que transforma a los humanos infectados en caníbales. En este mundo Joel (Pascal), un hombre endurecido por esta pandemia, debe escoltar a Ellie (Ramsey), una huérfana de 14 años que al ser inmune podría convertirse en la clave para desarrollar una vacuna.

El videojuego fue lanzado en 2013 para PlayStation 3, y ha vendido más de 20 millones de copias. Es considerado como uno de los mejores games de la historia.