Actriz Cecilia Romo de ‘Como dice el dicho’ está delicada con coronavirus

La hija de la actriz, Claudia González Romo, pide oraciones por su madre quien se encuentra hospitalizada tras dar positivo en Covid-19.

Hija de la actriz Cecilia Romo, pide oraciones por su madre, ya que informó que se encuentra internada por coronavirus, y está muy delicada.

Claudia González Romo Edelman pidió a las integrantes del grupo Facebook Mexicanas en el Mundo Oficial, para que solicitaran oraciones para su recuperación: “Por favor les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por COVID-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo pero ahora se me deshace el corazón de estar en NYC y no poder viajar ni estar cerca”.

Claudia González agregó: “Mamá es una mujer extraordinaria. Una actriz que está en una novela ahora mismo, una mujer luchadora y un alma muy sabia llamada Cecilia Romo. Les pido por favor una oración”.

Cecilia Romo integra el elenco de la producción de Televisa ‘Como dice el dicho’.