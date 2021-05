Actriz de iCarly ha recibido ataques racistas

Laci Mosley, que se unió al elenco original para el reinicio de la serie, ha recibido ataques racistas de trolls en línea.

La actriz y cantante estadounidense Miranda Cosgrove apoyó a su compañera de iCarly, Laci Mosley, quien dijo que recibió insultos racistas de los trolls en línea por su papel en la serie de Paramount +.

Paramount + está reviviendo iCarly, el programa de Nickelodeon que se desarrolló entre 2007 y 2012. Laci Mosley, una actriz negra se unió al elenco de estrellas para interpretar a Harper, la mejor amiga de Carly interpretada por Miranda Cosgrove.

En las redes sociales durante el fin de semana del 14 de mayo, Laci Mosley dijo que está siendo objeto de acoso cibernético por parte de personas que creen que está tratando de tomar el lugar de Sam Puckett de Jennette McCurdy.

“Hola, estoy interpretando a Harper en iCarly. No voy a reemplazar a Sam. Jennette McCurdy es una persona maravillosa. Nunca la conocí, pero no hay sombra “, dijo en una historia de Instagram que ya venció.

“Por favor, dejen de llamarme (la palabra N) y de ser racistas”, subtituló el video y les pidió a los que odian que ” mantengan fuera sus comentarios racistas”.

Mosely también compartió algunas capturas de pantalla de comentarios de odio en otra publicación de Instagram Story.

“He estado eliminando y bloqueando personas, pero ya no me puedo molestar”, subtituló una captura de pantalla. “Me siento tonta por estar molesta por el racismo porque así es como es este terrible planeta, pero a veces todavía me toma desprevenida”.

En otra publicación del 17 de mayo, Laci Mosley lució su corazón en la manga, compartiendo cómo se siente acerca de los mensajes de odio.

“Me encanta ser negra. Odio cómo se trata a los negros en este planeta ”, escribió. “Asumí este papel en iCarly porque la sala es diversa … nuestro show runner @ali_schouten es increíblemente amable y cariñoso y el elenco es talentoso con algunas de las mejores personas que he conocido. Me sorprendió cuando una celebración de todo el arduo trabajo que hemos puesto para hacer este reinicio se vio ensombrecida por el mayor racismo que he experimentado en mi vida en el transcurso de 72 horas “.

Sin embargo, Mosley se niega a perder la alegría y la calma con la negatividad de la gente.

“Me sentí tonta por estar tan molesta porque he estado en este cuerpecito marrón toda mi vida y el racismo no es nuevo, pero todavía duele”, dijo. “El racismo mata. No puedo rogarles que me amen a mí o a ustedes mismos lo suficiente como para ser amables con la gente, pero puedo bloquearlos y proteger mi paz … El negro es hermoso y ninguna cantidad de insultos o vitriolo que descarguen en línea cambiará eso “.

Miranda Cosgrove, junto con los otros miembros del elenco de iCarly, apoyaron a Laci Mosley después de enterarse de los ataques en línea.

Tomando su historia de Instagram el 16 de mayo, Cosgrove emitió una declaración en nombre del servicio de transmisión para mostrar su apoyo y criticar a los trolls.

“ICarly se enorgullece de ser racialmente diverso, no solo en nuestro equipo sino también en nuestro elenco”, se lee en el comunicado. “Recientemente hemos visto informes de racismo hacia un miembro de nuestro elenco de iCarly, y no es aceptable. Piensen en sus palabras y tómense el tiempo para comprender cómo lo que dice puede afectar a otras personas. Gracias.”

Al día siguiente, iCarly y Paramount + emitieron una declaración conjunta en Instagram.

“Nuestra empresa se enorgullece de defender los valores de inclusión y colaboración, donde trabajamos para adoptar voces nuevas y diversas, actuar con cuidado y trabajar juntos”, se lee en el comunicado. “La próxima serie de Paramount + ‘iCarly’ es uno de los muchos ejemplos de este compromiso, y apoyamos a todo nuestro elenco y equipo y nos oponemos a todas las instancias de odio y racismo”.

iCarly se estrenará el 17 de junio exclusivamente en Paramount +.