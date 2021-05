Especulan que Adamari López y Toni Costa tienen problemas en su relación

En el cumpleaños de Adamari, los fans de la boricua no quedaron contentos con la felicitación de su marido en las redes sociales.

Adamari López, quien es sobreviviente del cáncer de mama lleva una década como pareja del bailarín Toni Costa, y juntos procrearon a la pequeña Alaïa.

Pero los fans de la puertorriqueña creen que las cosas no parecen ir muy bien en su casa, pues han notado que ya no pasan tanto tiempo juntos y no comparten fotografías como antes.

La presentadora de ‘Hoy día’ celebró en el programa su cumpleaños número 50, bajo el hashtag #Los50deAda , rodeada del cariño de sus compañeros.

Llamó la atención que a través de sus historias de Instagram, Toni Costa mencionó el cumpleaños de su pareja y siguió con otros temas, como ‘Mira Quien Baila’ y sus negocios.

Más tarde compartió un video dedicado a Adamari Lopez, junto a un texto donde la llama “el amor de mi vida”.

“FELICIDADES CARIÑO!!!!!”

“El amor de mi vida esta de cumpleaños, celebrando cada año, cada recuerdo imborrable, cada sonrisa tuya llena de luz, amor y felicidad.”

“Aquí un pequeño recuento de tus cumpleaños, siempre intentando que sean inolvidables, pero lo que más deseo es pasar celebrándotelos 50 AÑOS MÁS MÍNIMO!!! A disfrutar tu día, te amo tanto. @adamarilopez”.

Pero los fans de la boricua no quedaron conformes, asegurando que en años anteriores, Toni Costa hbía sido mucho más efusivo y cariñoso en la felicitación a su mujer.