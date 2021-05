Lupillo y Juan Rivera dejaron de trabajar juntos por causa de Belinda

Juan Rivera ha revelado porqué decidió dejar de ser el manager de su hermano Lupillo a finales del año pasado.

Los hermanos Juan y Lupillo Rivera dejaron de trabajar juntos por causa de Belinda. Juan Rivera fungía como manager de Lupillo hasta finales de noviembre pasado, cuando Juan anunció de manera sorpresiva que dejaría de ser el representante de su hermano.

En ese entonces, dijo que no había nada más allá en la decisión. “Gracias a Dios todo está bien con mi carnal, estoy muy agradecido con él por el tiempo que me dio y la oportunidad que me dio de ser parte de su equipo”, explicó Juan en un video en Instagram.

“Mi carnal Juan y su equipo de trabajo hicieron un trabajo espectacular, un trabajo que nadie había hecho en mi carrera. Estoy agradecido con él al cien por ciento. Mi carnal tiene otros proyectos en mente, yo tengo otros proyectos”, dijo Lupillo explicando la separación.

Ahora, Juan Rivera rompió el silencio y reveló qué sucedió entre ellos en entrevista para ‘Ventaneando’. Y fue el tatuaje del rostro de Belinda en el brazo de Lupillo, que se realizó en 2019 lo que provocó el rompimiento entre los hermanos.

“Es una injusticia que tengas 20 personas buscando la mejor manera de cuidar tu imagen, tu persona, tu carrera, tu música, para que tú en un segundo lo tires a la basura”, dijo Juan en relación al tatuaje.

“Me daba coraje como productor el daño que Lupillo daba a su imagen, y ese coraje se pasaba al hermano y yo le dije ‘bro, prefiero perder un artista que pelearme con mi hermano y no puedo con tanto chisme y mejor lo dejamos aquí'”.

Fue hasta febrero de este año que Lupillo confirmó que ya se había cubierto el tatuaje, seis meses después de que Belinda confirmara su nuevo romance con Christian Nodal.

Ahora Lupillo está en una nueva relación con Giselle Soto, con quien presuntamente ya se casó, al referirse de ella en las redes sociales como “mi esposa”.