Lupillo Rivera se niega a opinar sobre arresto de su ex Mayeli Alonso

El cantante señaló que él estaba con su esposa Giselle en Los Ángeles y que no sabía de nada.

Después de que Mayeli Alonso, la ex esposa de Lupillo Rivera, fuera arrestada en el aeropuerto de Los Cabos, tras agredir a una empleada de la compañía Volaris, el cantante fue cuestionado al respecto para conocer su reacción.

La ex protagonista de Rica, Famosa y Latina perdió el vuelo que la llevaría a Los Ángeles después de no poder embarcar con una maleta, por la que le cobraban US$ 1,500.00 de sobrecosto, lo que provocó que tuviera una fuerte discusión, que llegó a lo físico cuando Mayeli empujó a la empleada.

La famosa fue arrestada y llevada ante un juez cívico, donde tuvo que pagar una multa y fue liberada.

Cuestionado su opinión al respecto en el programa Sale el Sol, Lupillo respondió: “Hace algunos minutos me informaron de una situación que está pasando y quiero dejar bien en claro que no tengo absolutamente nada que ver. Yo me voy dando cuenta, estoy acá en un asunto muy personal con mi esposa, Giselle. No tengo nada que ver”.

Lupillo además confirmó que sus hijos con Mayeli, se encontraban en Los Ángeles, y estaban bien.

“Lo único que puedo decir es que mis hijos están al ciento por cierto, estoy muy contento con mis hijos y estamos concentrándonos en lo de Grandes Ligas. Pero mis hijos están bien cuidados”, dijo el cantante.