Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, es arrestada en Los Cabos

La estrella de reality show discutió con una empleada de aerolínea y llegó a lo físico.

Mayeli Alonso, la ex esposa de Lupillo Rivera, fue arrestada en el aeropuerto de Los Cabos, tras agredir a una empleada de la compañía Volaris.

La ex protagonista de Rica, Famosa y Latina perdió el vuelo que la llevaría a Los Ángeles después de no poder embarcar con una maleta, por la que le cobraban US$ 1,500.00 de sobrecosto, lo que provocó que tuviera una fuerte discusión, que llegó a lo físico.

Mayeli aceptó que, durante sus reclamos y ante la noticia de que había perdido su vuelo, empujó a la empleada de la aerolínea, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades aeroportuarias.

La famosa fue arrestada y llevada ante un juez cívico, donde tuvo que pagar una multa y fue liberada.

Mayeli viajaba acompañada por el cantante Jesús Mendoza, quien no se involucró en la pelea y que la acomañó en todo momento.