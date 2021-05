Kendall Jenner confiesa que es “adicta” a las redes sociales

La modelo y estrella de reality show de 25 años admitió que no está “orgullosa” de su relación con las redes sociales.

Kendall Jenner es “adicta” a las redes sociales. La modelo y estrella de reality show de 25 años admitió que no está “orgullosa” de la relación que tiene actualmente con los sitios de redes sociales, ya que pasa demasiado tiempo navegando por sitios como Twitter e Instagram.

Ella dijo: “Mi relación con las redes sociales es un poco adictiva en este momento, lo que no me gusta y no me enorgullece decir … pero también siento que eso es algo con lo que probablemente la mayoría de nosotros podemos padecer” .

“No me gusta sentir la necesidad de tener redes sociales en primer lugar. Realmente no hay forma de escapar “.

Kendall también insistió en que no le gusta la forma en que Internet permite que “momentos tan pequeños” se saquen de contexto, lo que a menudo significa que las personas “reclaman una narrativa falsa” de ella.

Agregó durante una entrevista con la serie “Open Minded: Unpacking Anxiety” de la revista Vogue: “Algo que me hierve la sangre, que realmente me frustra y creo que lo que más me molesta es cuando alguien afirma una narrativa falsa para mí. Internet, supongo, basa las cosas en momentos tan pequeños sin contexto. No saben el antes o el después y lo tomarán y lo seguirán y luego lo juzgarán por completo por esta pequeña cosa”.

“Tengo momentos en los que siento que me estoy rompiendo o siento que no puedo soportarlo más porque a veces siento que … nunca puedo hacer nada bien”.