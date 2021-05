Frida Sofía inició ataques a su familia cuando fue desheredada por Alejandra Guzmán

El padre de Frida, Pablo Moctezuma, ha confirmado que la roquera sacó a su hija del testamento.

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, reveló que su ex Alejandra Guzmán tomó la decisión de quitar a su hija de su testamento.

Luego de que Frida denunciara públicamente a su abuelo Enrique Guzmán por supuestamente haberla tocado indebidamente cuando era niña (5 años de edad), Alejandra tomó la decisión de deheredar a su hija por esa infamia que está cometiendo contra su propia familia.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, o sea, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches… ¡me encantaría que en verdad…!, digo, tomara un paso atrás y escuchara más lo que tiene que decir su hija”, explicó Moctezuma.

Cabe señalar que Frida inició el escándalo en contra de su familia, particularmente contra su abuelo, cuando Alejandra le retiró la ayuda económica que siempre le ofreció y de que Frida se enteró que había sido desheredada.

La mujer de 29 años solo ha acusado a Enrique Guzmán ante los medios, y no lo ha hecho ante las autoridades. Ante esto, Pablo Moctezuma opinó: “Se está haciendo todo un procedimiento que requiere para llevar todo esto hasta las últimas consecuencias, y pues no puedo hacer esos comentarios”.