Actriz japonesa Yuko Takeuchi se quita la vida a la edad de 40 años

La multipremiada actriz fue encontrada sin vida en su casa de Tokio por su marido. Tenía dos hijos.

La premiada actriz japonesa Yuko Takeuchi, 40 años, ha sido encontrada muerta.

La policía inició una investigación y sospecha que la madre de dos hijos se quitó la vida, según varios informes locales, después de que, según informes, su esposo actor Taiki Nakabayashi, 35 años, la encontrara muerta en su casa de Tokio. Su muerte fue confirmada en el hospital.

Takeuchi era una actriz muy conocida en Japón, habiendo aparecido en muchas películas y series de televisión durante su carrera.

Conocida por protagonizar el exitoso drama de NHK Asuka en 1999 y el drama de TBS de 2001 Love And Life In The White, uno de los primeros papeles cinematográficos de Takeuchi llegó en 1998 J-horror Ringu, que se adaptó a la famosa película de terror de Hollywood The Ring en 2001.

En 2018, interpretó el papel principal en Hulu y Miss Sherlock de HBO, una adaptación de género inverso de la icónica serie de detectives de Arthur Conan Doyle.

La madre de dos también protagonizó recientemente The Confidenceman JP: Princess, la segunda película basada en el popular drama de Fuji Television.

Entre sus muchos elogios, Takeuchi ganó notablemente como Mejor Actriz en un Papel Protagónico tres años seguidos, entre 2004 y 2007, en los Premios de la Academia Japonesa.