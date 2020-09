Max Ehrich, se enteró de que fue abandonado ‘a través de un tabloide’

El ex prometido de Demi Lovato se enteró que fue abandonado por la cantante, a través de la prensa.

El actor Max Ehrich ha confirmado su compromiso roto con Demi Lovato, alegando que descubrió que lo habían abandonado “a través de un tabloide”.

La ex estrella de ‘The Young and the Restless’ le propuso matrimonio a Lovato en julio, solo cuatro meses después de que comenzaron a salir, pero el jueves surgieron informes que indicaban que el romance había terminado.

Una fuente le dijo a la revista People que decidieron cancelar sus planes de matrimonio y concentrarse en sus carreras, después de darse cuenta de que no debían estar juntos, y Demi pareció insinuar que estaba soltera nuevamente en una publicación de Instagram Story, subida poco antes de la separación.

En el video, la cantante apareció con una camiseta con la frase, “dogs over people” (perros sobre las personas), y se acercó crípticamente a las palabras para que su ropa transmitiera sus sentimientos a los fanáticos.

Ahora Max ha roto su silencio sobre el compromiso fallido en las publicaciones de Instagram Story, sugiriendo que su ahora ex prometida no le había contado la noticia en persona, ya que ha estado en Atlanta, Georgia para una próxima película llamada Southern Gospel.

“Imagínese averiguar sobre el estado de su relación a través de un tabloide”, escribió en el primer mensaje del sábado.

“Mientras estás en medio de la filmación de una película biográfica sobre un pastor en una iglesia cristiana cuya intención de la película es ayudar a la gente”, continuó.

Max Ehrich se entera de abandono por tabloide

Demi Lovato, “perros sobre personas”

Concluyendo las publicaciones, agregó: “Dios los bendiga”.

Demi aún tiene que responder a las afirmaciones de Max.

La ruptura tomó a muchos fanáticos por sorpresa ya que Demi constantemente hablaba efusivamente sobre su futuro esposo, explicando que él la hacía querer ser “la mejor versión” de sí misma y diciendo: “Sabía que te amaba desde el momento en que te conocí”.

También confesó recientemente que le “encantaría fugarse” con Max.