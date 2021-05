Acusan a Chrissy Teigen de acosar a Courtney Stodden

Stodden acusó a la esposa de John Legend de someterla al bullying y al odio hace aproximadamente una década.

La modelo Courtney Stodden ha acusado a Chrissy Teigen, de haberla acosado por internet, e incitarla a quitarse la vida hace una década, cuando a los 16 años la estrella de Celebrity Big Brother se casó el actor Doug Hutchison de 51 años.

A través de un video, Stodden acusa de “hipócrita” a Teigen por abandonar sus redes sociales por el odio que incitan, después de que ella misma la ciberacosó en 2011.

Stodden publicó diversos tuits y mensajes privados que Teigen le envió.

“No puedo creer lo hipócrita que es, sobre todo para mí porque yo experimenté tanto odio y bullying de parte ella cuando sólo tenía 16, 17, 18 años, y en un momento en el que necesitaba ayuda”, afirma Stodden.

Chrissy Teigen utilizó su cuenta de Twitter para disculparse con Courtney Stodden.

“No todos tienen la suerte de ser responsabilizados por todas sus tonterías del pasado frente al mundo entero. Me siento mortificada y triste por quién solía ser. Era una troll insegura que buscaba atención”.

“Esos no son mis únicos errores y definitivamente no serán los últimos a pesar de que me esfuerce mucho, pero ¡lo intentaré!”

Stodden, quien ahora tiene 26 años, aceptó la disculpa de Teigen.