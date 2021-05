Sherlyn revela que quiere ser mamá de nuevo

La actriz quiere ser madre por segunda ocasión “muy pronto”, puede ser niño o niña para que crezca junto con André.

Hace casi un año Sherlyn se convirtió en madre primeriza de su hijo André, esto gracias a que se sometió a inseminación artificial.

Ahora, la actriz reveló que le gustaría volver a ser mamá por el mismo métido, y darle así un hermanito a su primogénito.

Al ser cuestionada sobre su deseo de volver a ser madre, la actriz expresó: “Yo creo que sí, muy pronto. Me gusta ser mamá, se me da fácil y creo que si no te aplicas en tener hijos, después le vas dando largas y ya no tengo tiempo para eso.

Sherlyn aseguró que le tiene sin cuidado el género de su segundo bebé, más bien lo que busca es que ‘sus hijos crezcan juntos’, como ella creció rodeada de sus hermanos.

“Me gustaría que André tuviera un hermano, y si es niño o niña no me preocupa, pero sí me gustaría que tuvieran el privilegio de crecer juntos, como yo lo hice con mis hermanos”, apuntó.