Fallece a los 67 años el actor Jaime Garza

El actor murió en casa por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía.

El acto de telenovelas Jaime Garza, falleció a los 67 años de edad en su casa, así lo dio a conocer su ex esposa, Rosita Pelayo.

El fallecimiento se dio por complicaciones de salud derivadas de la diabetes que padecía desde hace años y por la cual le amputaron una pierna hace tiempo, según contó Pelayo en el programa Sale el Sol.

“Así es la vida, le cortaron la pierna por la diabetes, luego le hicieron otra operación en la pierna, la que le quedaba, afortunadamente murió en su casa sin estar cableado en un hospital, creo que fue mejor así”, comentó.

Rosita Pelayo cuestionada sobre la ultima voluntad del actor, declaró: “Nunca hablamos nuca de esto porque pensamos que íbamos a estar más tiempo y uno no debe de pensar esto, uno debe de pensar que igual mañana ya no estoy, tenga la edad que tenga, yo ya lloré, ya me puse triste, pero hubo cosas extraordinarias, telenovelas como la de la maestra y es lo que recordaré, él vivía con su hermana y con su papá”, dijo.