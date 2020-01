Adamari Lopez se esfuerza para cumplir su reto y perder peso

La actriz, que se casará este año con Toni Costa, ya ha perdido algunas libras en lo que va del año.

Adamari López se esfuerza por cumplir uno de sus retos para este 2020, que es bajar de peso, y confiesa que ya ha bajado algunas libras.

En un video que la conductora y actriz publicó en Instagram, comparte con sus seguidores este propósito de Año Nuevo, mismo que confiesa a veces no es fácil de cumplir: “Hay días que voy muy bien, pero hay otros que me cuesta muchísimo trabajo. Es normal, hay cosas que me gustan mucho y que tienen demasiados puntos (calorías), así que hay que saber seleccionar”.

Adamari pidió a sus fans que le compartan tips para perder peso, y cómo logran no caer en tentación y comer cosas con muchas calorías, pero que son deliciosas.

Hace pocos días también se dio a conocer que Toni Costa y Adamari López por fin se casarán este año, después de 8 años de relación y una hija de cuatro, Alaïa, que está muy ilusionada con la boda de sus papás.

El bailarín español dijo en una entrevista: “Bueno, este año dijimos que sí nos casábamos, así que ya está todo registrado”. Se sabe que la pareja ya tiene tiempo organizando todo para el enlace, que no se sabe exactamente en qué fecha se llevará a cabo.