Fernando Colunga dice que no se ha sometido a ninguna cirugía estética

El actor de 53 años asegura que se mantiene en forma gracias a la “disciplina y cuidados”.

Fernando Colunga rompe el silencio, y habla sobre su físico y rostro, asegurando que no se ha sometido a ninguna cirugía estética y que todo se trata de disciplina y cuidados.

El actor sorprende porque con el paso de los años se sigue conservando muy bien, algunas personas incluso lo ven mejor que antes, lo que lleva a pensar que ha pasado en varias ocasiones por el bisturí de algún cirujano estético.

Fernando comenta al respecto: “Yo sé que hay gente que te ve y dice: ‘¡Ah es que ya se arregló la cara! No señor, es que me he cuidado toda la vida, he comido sano y me preocupa verme bien, porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien. Mi genética me ha ayudado, no he tenido excesos, no he bebido y no he fumado”.

Colunga dice que él no tiene obsesión por verse más joven cada día, que hace lo que ha hecho siempre, llevar una vida sana, disciplinada, que se refleja tanto por dentro como por fuera.