Adela Micha revela problema de salud y le llueven críticas

La periodista participó en el programa Saga Live en donde platicó algunas anécdotas de su vida…

Adela Micha reveló en el programa «La Saga que sufrió de una enfermedad que la llevó a ser atendida hasta el hospital. La periodista, quien llegó al programa pidiendo tequila, afirmó a sus invitados que se puso ‘bien malita’ cuando se le reventó ‘una arteria que sale al estómago’, señaló.

«Me puse bien malita, güey… se me reventó una arteria que sale al estómago, entonces dejó de oxigenar el estómago y tuve un pinche dolor, y a mi que nunca me duele el estómago, puedo comer de todo… allá en el hospital ya estaba por tronarse [la arteria]… pero ya, la libré… si no me acuerdo no pasó», bromeó.

Adela confesó además que estaba estresadísima ese día y por ello necesitaba un trago de tequila, e insistió a algunos de los invitados, Erik Rubin, Alex Ibarra que tomaran con ella, por lo que algunos seguidores del programa lamentó que Adela ofrezca alcohol cuando no sabe si sus invitados son alcohólicos o no.

«Con agua nunca hay que brindar», dijo Adela.

«Cuál es la pinche necesidad de obligar a que tomen alcohol», criticó un usuario.

Micha también fue criticada por su lenguaje en la entrevista:

«No entiendo por qué Adela tiene que usar ese vocabulario tan corriente. Es una excelente periodista y no tiene necesidad de eso.», señaló una usuaria.

«Ojalá pudieran hablar sin tantas groserías se oye pésimo en las damas que terrible que no se den cuenta la vulgaridad con la que se escuchan», señaló otro.