Adele será la anfitriona de SNL el próximo sábado

La cantante hará su gran regreso a la pantalla chica, siendo por primera vez la anfitriona del programa.

Adele hará un gran regreso al centro de atención la próxima semana, cuando sea anfitriona de Saturday Night Live.

Ella encabezará el programa con el invitado musical H.E.R.

La británica ha actuado en el programa antes, pero esta es la primera vez que presenta.

H.E.R hará su debut en SNL, que regresó al estudio el mes pasado después de que se levantaron las restricciones de coronavirus. Chris Rock presentó el estreno de la temporada 46, con el comediante Bill Burr e Issa Rae al frente de los programas posteriores.

Al confirmar su actuación como anfitriona el domingo, Adele se dirigió a las redes sociales y escribió: “¡Maldita sea, estoy tan emocionada por esto! ¡Y también absolutamente aterrorizada! ¡Mi primer trabajo como anfitriona para SNL!”

“Siempre quise hacerlo como un momento independiente, para poder arremangarme y lanzarme por completo, pero nunca ha sido el momento adecuado. Pero si alguna vez hubo un momento para que alguno de nosotros salte de cabeza al fondo con los ojos cerrados y esperemos lo mejor, es 2020, ¿verdad?”

Ella agregó: “Pasarán casi 12 años desde el día en que aparecí por primera vez en el programa, por lo que se siente un círculo completo y simplemente no podría decir que no”.

“Además, H.E.R será el invitado musical !! La amo tanto que no puedo esperar a derretirme en un desastre ardiente cuando ella actúe, luego confundirme mientras me río a carcajadas en medio de todo. Te veo la proxima semana.”