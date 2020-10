Linda Evangelista le da la espalda a su ex marido Gerald Marie en denuncias de abuso

Varias mujeres han acusado a Gerald Marie de conducta inapropiada y violación, y Evangelista se puso del lado de las presuntas víctimas.

La veterana supermodelo canadiense Linda Evangelista, ha saltado en defensa de las acusadoras que afirman que su exmarido las agredió sexualmente y las violó.

Gerald Marie, ex presidente de la división europea de Elite Model Management, se encuentra actualmente bajo investigación en Francia luego de que varias mujeres lo acusaron de conducta inapropiada y violación, y Evangelista se puso del lado de las presuntas víctimas.

“Durante mi relación con Gerald Marie, no sabía nada de estas acusaciones sexuales en su contra, así que no pude ayudar a estas mujeres”, dijo Evangelista, quien estuvo casada con Marie desde 1987 hasta 1993, a The Guardian, en una nueva entrevista.

“Al escucharlas ahora, y basándome en mis propias experiencias, creo que están diciendo la verdad. Me rompe el corazón porque estas son heridas que tal vez nunca se curen, y admiro su coraje y fuerza para hablar hoy ”.

Marie ha negado todos los cargos en su contra y “pretende participar activamente en la manifestación de la verdad en el marco de la investigación penal abierta”, según sus abogados.