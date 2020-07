Alanis Morrissette podría haber muerto desde hace años

La cantante cree que si no hubiera tenido la ayuda de terapeutas desde joven, ya no estaría en este mundo.

La cantante Alanís Morrisette cree que ya estaría muerta, si no hubiera tenido un equipo completo de terapeutas que la ayudaran desde que era joven.

La estrella de 46 años ha sobrevivido a desórdenes alimenticios y a problemas con el alcohol. También ha sufrido depresión posparto en sus dos últimos embarazos.

Y ella siente que sin la terapia ella nolo hubiera podidosuperar, muriendo siendo aun joven.

“Si yo no hubiera tenido excelentes terapeutas a lo largo de mi vida, yo no creo que estaría aquí”, dijo irónicamente la cantante al diario The Guardian.

La estrella asegura que los problemas con su salud mental no han disminuido con la fama, como también ha sucedido con otras estrellas.

“La fama no desaparece tus problemas, al contrario, puede traer más presión a tu vida. Lo que si ayuda, además de un buen terapeuta, es el trabajo: Escribir canciones y grabar discos”, señala Alanis.

La cantante dio a luz a finales del año pasado a su hija Winter,y al igual que su anterior alumbramiento, ha batallado con la depresión posparto.