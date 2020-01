Alejadra Guzmán reniega de la prensa

View this post on Instagram

Los medios de comunicación captaron a Alejandra Guzmán en el aeropuerto de la CDMX, rumbo a tomar su vuelo a Miami. Muy amable, al principio platicó estar muy contenta y agradecida porque la cirugía que le practicaron recientemente, salió perfectamente; sin embargo se comenzó a molestar luego de sentir que la empujaban con micrófonos y cámaras, para finalmente explotar, pues está recién operada. . . . #pueblaenvivo #PUEBLA #megusta #sigueme #noticias #espectaculos #mexico #lonuevo #alejandraguzman