Alejandra Espinoza habla de sus problemas con los implantes

La presentadora renovó sus implantes en los senos hace aproximadamente un año, pero su cuerpo los rechazó.

Alejandra Espinoza reveló los problemas que ha tenido en sus senos, y está por decidir qué hacer con los implantes que se colocó apenas hace un año.

La presentadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ dijo en entrevista para ‘El Gordo y La Flaca’ a Clarissa Molina: “El año pasado me hice cambio de implantes, y desde que me los colocaron no me sentí bien, sentía que algo estaba mal, raro. Fueron pasando los meses y yo seguí con dolor y dolor. Mi seno derecho comenzó a ponerse muy duro, entonces me asusté. Como saben mi hermana a los 38 años fue diagnosticada con cáncer de mama y yo estaba aterrada por eso”.

Alejandra se realizó todos los exámenes indicados para ver si no había indicios de algún tumor maligno, pero todo salió bien, por lo que le recomendaron fuera con un cirujano porque su cuerpo estaba rechazando los nuevos implantes.

El especialista le dio tres opciones removerlos y rellenar con grasa de su propio cuerpo para dar volumen, retirarlos y sustituirlos por otros implantes, que sería lo más fácil, o removerlos y someterse a un tratamiento de antibióticos hasta que sus tejidos queden sanos y pueda ponerse de nuevo implantes.

Alejandra Espinoza dio este consejo a todas las mujeres que estén teniendo algún problema similar al suyo: “No se queden con una sola opinión, vayan con médicos que ya conozcan, que sean de confianza, que quiera lo mejor para ti y que tenga el mejor servicio”.