Montserrat Oliver no descarta la adopción de un hijo

La modelo junto con su esposa Yaya Kosikova sí tienen en sus planes convertirse en padres de un bebé.

Montserrat Oliver revela si está entre sus planes convertirse en madre junto a Yaya Kosikova, algo que desde siempre ha contemplado, incluso cuando estaba todavía sola.

En el programa ‘Hoy’, la presentadora y modelo comentó: “Nunca descarté el adoptar un bebé, en algún momento de mi vida, casada o no casada, pero hoy en día creo que en realidad está una más grande, no estás tan jovencita”.

Oliver aclaró que siempre pensó en adoptarlo, no tenerlo ella misma: “¿Para qué ese ego de todas las mujeres que quieren parir y tener a sus propios hijos?, a veces no te salen exactamente como los pides, ¿por qué no mejor darle un hogar a alguien que no lo tiene?”.

Montserrat también reveló que desde que tiene 23 años hizo su testamento, mismo que ha cambiado varias veces: “Lo que tengo me ha costado mucho trabajo, y digo: ‘Yo no quiero que se lo quede quién sabe quién’, así fuera mi perrito yo desde joven hice un testamento, aunque cada rato lo cambio ¿verdad? Me peleo y lo cambio, pero sí tengo”.