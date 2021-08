Alicia Machado se enfrentará con un ex en reality show

La ex Miss Universo se verá las caras con una ex pareja con la que vivió “algo rápido y no tan serio”.

Alicia Machado se encontrará con un ex novio en ‘La Casa de los Famosos’, y reveló el nombre con quien viviera un breve romance.

Minutos antes de hacer su entrada a la casa, la ex miss universo venezolana le confesó al conductor Héctor Sandarti que ahí dentro se encontraría con un ‘ex’, pero sin revelarle el nombre.

Sin embargo, no tardó mucho en decir que ese misterioso amor del pasado era nada menos que el cantante Pablo Montero, y que fue su mamá quien le recordó que había sido si novio.

“Fue algo rápido, y no fue algo serio”, comentó Machado, quien integra el elenco de este reality compuesto de celebridades.

Vea el ingreso de Machado a La Casa de Los Famosos, abajo: