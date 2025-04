Alicia Villarreal conmemora 30 años de trayectoria con concierto memorable

La cantante abordó la polémica de su matrimonio con los medios…

Alicia Villarreal celebró 30 años de trayectoria musical con un concierto memorable en el Auditorio Nacional el viernes 28 de marzo.

La «Güerita consentida» inició su espectáculo a las 8:45 pm con su icónico tema «Te quedó grande la yegua», y durante más de dos horas y media deleitó a sus fans con un recorrido por todos sus éxitos, luciendo cinco cambios de vestuario y presentando un repertorio de 34 canciones, incluyendo varios popurrís, destaca la revista Tvnotas.

«Estar aquí esta noche es importante para mí. Son 30 años de carrera que nunca me han soltado», dijo emocionada.

La noche contó con invitados especiales de lujo: Bobby Pulido, con quien interpretó «Pasión» y «Desvelado»; Danny Félix, cantante de corridos tumbados; y Majo Aguilar, con quien cantó «Tristes recuerdos».

Al final del concierto, Alicia habló con la prensa sobre momentos difíciles de su vida, recordando a su padre a un mes de su fallecimiento y abordando la polémica con su aún esposo, Cruz Martínez.

«Ha sido una locura, han sido días muy pesados para mí… Agradezco al público. Quiero decirles que no me escondo, solo que he estado procesando. Me siento muy comprometida de darle lo mejor siempre a mi público que no me ha soltado».