Alicia Villarreal quiere que su hija Melanie la interprete en bioserie

La cantante ya ha recibido algunas propuestas para llevar su vida a la pantalla chica.

La cantante Alicia Villarreal revela que ha recibido algunas propuestas para la realización de una bioserie.

“He recibido dos propuestas, pero no han sido apegadas a Alicia Villarreal; y yo como buena norteña , qiero que sea la neta, no quiero que me inventen cosas”, dijo la intérprete.

La cantante también señaló que de concretarse algún proyecto de este tipo, le gustaría que fuera su hija Melanie quien la intepretara: “Me gustaría que fuera mi hija. Ella está estudiando arte dramático y toda la cosa; se está preparando para esta carrera”, señala.