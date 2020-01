Aracely Arámbula no estará en segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel

La historia del cantante con Arámbula no formará parte de esta temporada de la bioserie de Netflix.

Aracely Arámbula asegura que la historia sobre ella no aparecerá en la segunda parte de la bioserie de Luis Miguel, donde se abordará la etapa adulta del intérprete.

La Chule, quien fue pareja de Luis Miguel por un tiempo, y con quien procreó dos hijos se ha dedicado a negar que ella y su historia de amor aparecerá en la exitosa serie de Netflix: “En esta segunda temporada yo no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío y les deseo mucho éxito”, declaró la actriz desde República Dominicana.

Pero lo que ella diga no es garantía, pues en la primera temporada sí aparecieron algunas de la mujeres que formaron parte de la vida de Luis Miguel, como su primer amor Mariana Yazbek, o Stephanie Salas madre de su hija Michelle, y en la serie se le identificó como ‘Sophie’.

Al igual que Aracely, muchas otras personas que han tenido relación con el cantante han dicho que no aparecerán en la historia, pero eso sólo se sabrá hasta que Netflix estrene esta segunda temporada.