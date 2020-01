Chiquis Rivera revela que su familia tiene “un pacto” para evitar controversias

La hija de Jenni Rivera dice que “está cansada de pleitos y dramas familiares”.

Chiquis Rivera reveló que como un propósito para este 2020, hizo un pacto con su familia para evitar las controversias, pues está cansada de pleitos y dramas familiares.

“Es una decisión y el universo me está escuchando, porque yo me quiero enfocar en mis negocios, en mi música, en mi matrimonio, en mi familia, no quiero dramas, espero que todo el año siga así, y si sale cualquier cosa, creo que está en nosotros cómo lo vamos a contestar, cómo lo vamos a tomar. Así que ya tomé la decisión”, declaró la primogénita de Jenni Rivera.

“Somos una familia muy transparente, somos muy honestos, y somos muchos, yo creo que todo esto pasa en todas las familias. Es una decisión propia, pero también lo hablé con mi tía Rosie, con mi tío Juan, con mi tío Lupe, con Gustavo, con todos, gracias a Dios estoy muy bien, estamos muy unidos. Hay que platicar, estar más unidos, no sólo detrás de cámaras, sino también frente a cámaras”, dijo Chiquis.

La cantante está preparando su próxima gira que iniciará el mes de marzo.