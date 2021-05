Allisson Lozz confiesa que Televisa le pagaba “casi nada” cuando era actriz

La ex actriz confiesa que en su actual actividad económica, gana más que cuando era actriz de Televisa.

Allisson Lozz confiesa que en su actual actividad económica, gana más que cuando era actriz y trabajaba en Televisa, donde ‘no ganaba casi nada’.

En un en vivo que Allisson realizó con su hermana Azul, hablaron del negocio de venta de cosméticos y productos de belleza, que es a lo que la ex actriz se dedica actualmente: “Cuando digo que gano más de lo que gané en Televisa, no es que gane millonadas, pero es que en Televisa no ganaba casi nada”..

Allisson Lozz se casó y se retiró de las telenovelas, donde tuvo exitosas participaciones en producciones como ‘Rebelde’, ‘Al diablo con los guapos’ y ‘En nombre del amor’, entre otras.

Recientemente Allisson se separó de su esposo, por lo que iniciar una actividad que le remunere económicamente, fue la razón para que se animara a la venta de estos productos, y fue su hermana Azul quien es actualmente su directora senior de la empresa Mary Kay:

“Yo la veía muy bien, muy contenta y todo, pero yo decía: ‘No, yo no tengo tiempo para eso…Yo decía: ‘no’. Como que en mi mente no contemplaba un trabajo así”, pero ha tenido grandes resultados y está muy contenta de haber intentado otra actividad alejada de la actuación.