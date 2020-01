Amber Heard ha sido fotografiada besando a su nueva amante

View this post on Instagram

Amber Heard yeni sevgilisi Bianca Butti ile görüntülendi. Yaaa bu kadınlara ne yapıyorsunuz da sonrasında tercihlerini hemcinslerinden yana kullanıyorlar acaba 🤔 Johnny Depp ile evliydi boşandı. Sonrasında Elon Musk'la sevgiliydi. Hani dışarıdan bakınca da hep sağlam adamlar ama 🙈 . . . @amberheard #amberheard #biancabutti #johnnydepp #elonmusk #newlove❤️ #newlove #newlover #couple #newcouple