La hija de Kim Kardashian, Chicago West, es vista alimentando a su prima True

Las pequeñas primas tienen una excelente relación, y comparten juegos y travesuras.

Las hermanas Kardashian / Jenner tienen un vínculo familiar cercano, no solo entre ellas, sino también con sus primos, que les ha ayudado a superar los 11 años de Keeping Up With The Kardashians.

Y parece que sus hijos se están acercando mucho.

El lunes por la noche, la hija de Kim Kardashian, Chicago, fue vista alimentando a la hija de Khloe, True Thompson, durante una reunión de juegos en casa.

El video fue compartido por Khloe, de 35 años, en sus Instagram Stories.

Chicago tiene un plato de carne, papas y brócoli frente a ella, pero parece estar más preocupada por su prima True, cuyo padre es el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

La niña está alimentando a su prima con un tenedor de plástico. True aparece una expresión seria en su rostro mientras acepta el alimento de su prima, y después le agradece con una sonrisa.