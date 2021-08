Amiga de Jack Brooksbank aborda controversia de fotos cuestionables

Erica Pelosini es quien aparece sin la parte superior del bikini al lado del marido de la princesa Eugenie.

Erica Pelosini salió a tratar de aclarar sus cuestionables fotos con el esposo de la princesa Eugenie, Jack Brooksbank, en un yate.

La controversia agitó las redes sociales cuando se vio a Jack de fiesta con tres amigas, con Eugenie y su hijo en casa.

“Por lo general, nunca voy en topless”, dijo Pelosini a The Daily Mail, “pero mi bikini se mojó y decidí quitármelo. Sé que no se ve bien para Jack y su familia. Me sentí muy mal por ellos cuando vi las imágenes de él rodeado de tres mujeres porque su esposa no estaba “.

“Llevó a la gente a hacer sugerencias inapropiadas”, continuó, “y sacar conclusiones precipitadas y es muy doloroso que la gente esté pensando esto. Lamento mucho haber causado alguna vergüenza a la princesa Eugenie y a Jack. No fue apropiado que yo estuviera en topless “.

Pelosini agregó que el viaje era oficial y las cosas con Jack eran estrictamente platónicas.

“Estuvimos allí como amigos y compañeros de trabajo pasando una tarde maravillosa bajo el sol italiano”, aclaró. “Jack es un amigo mío muy querido y lo conozco desde hace varios años. También es un buen amigo de las otras dos mujeres. Es muy molesto para mí que la gente pueda estar pensando cosas equivocadas”.

“Si hubiera sabido que nos iban a fotografiar”, señaló, “no habría ido en topless y me habría puesto un atuendo mejor”.

De hecho, según Pelosini, Jack estaba pensando en su familia durante el viaje. “Jack estaba hablando de su bebé y mostrándonos fotos de él. Se veía adorable”, dijo. “Es un padre muy orgulloso. Un día nos dijo que estaba muy triste por estar lejos de la princesa Eugenie y su hijo”.

