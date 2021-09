Anahí anda checando su fertilidad… ¿Estará buscando otro hijo?

La actriz y cantante de RBD postó en sus redes sociales un anuncio del monitor de fertilidad que está usando…

¿Estará Anahí buscando otro bebé con su esposo Manuel Velasco? Las especulaciones empezaron después que la cantante de RBD compartió cierta publicidad en su cuenta de Instagram.

Anahí divulgó en su perfil un aparatito para medir la fertilidad de la mujer para cuando desea embarazarse.

“¡Les tengo una noticia!! @daysylatin LLEGÓ A MÉXICO, el NUEVO monitor de fertilidad que sé que a todas les va a encantar. Este aparatito ayuda a conocer los días fértiles y no fértiles del ciclo para poder identificar qué días se podría o no quedar embarazada. Me encanta porque es totalmente natural y súper fácil de usar. Vayan a su instagram y conozcan todo sobre Daysy”, dijo.

En la foto que compartió en su red social ella parece asombrada con el nuevo monitor…

La cantante ya es madre de dos niños y se dice, le gustaría encargar una niña con su esposo.