Andrea Legarreta ya salió del hospital donde fue internada por el coronavirus

La conductora fue internada con síntomas de neumonía, y dice estar ya muy recuperada para seguir restableciéndose en casa.

Andrea Legarreta ha salido del hospital donde se internó a finales de la semana pasada, después de ser diagnosticada portadora del Covid-19 y con síntomas de neumonía, y dice estar ya muy recuperada para seguir restableciéndose en casa.

La conductora a través de las redes sociales expresó: “Mis amores mi casa, mi cama…Gracias a Dios. Día a día mejorando…Mis pulmones se están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa para continuar con el tratamiento”.

Andrea también compartió que no tendrá secuelas por esta enfermedad: “También es una buena noticia que al ser una neumonía leve, me dicen los doctores que mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daños”.

Legarreta agradeció al personal médico y hospitalario la atención recibida: ¡GRACIAS a TODO el personal de los hospitales! ¡Son unos guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto! ¡Dios los bendiga!”, escribió al pie de una foto en la que se ve su mano entrelazada con la de su esposo Erik Rubín y las de sus hijas Mía y Nina.